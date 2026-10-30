Трамп отменил митинги в Канзасе и Айове Трамп заменил митинги в Канзасе и Айове виртуальными встречами

Москва30 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп отменил два запланированных митинга в штатах Канзас и Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс и организует вместо них виртуальные встречи с избирателями. Информацию об этом распространил телеканал MS NOW.

Мероприятия должны были пройти в Салине и Дюбьюке. Источник в Республиканской партии в качестве причин назвал плотный график главы Белого дома и его востребованность в штатах, где предвыборная борьба ожидается более напряженной. По словам источника, в виртуальной встрече может принять участие большее число избирателей.

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Промежуточные выборы состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября.