Телеведущая Виктория Боня заявила, что у нее в лимфе обнаружили паразитов

Виктория Боня заявила, что у нее в груди обнаружили паразитов Телеведущая Виктория Боня заявила, что у нее в лимфе обнаружили паразитов

Москва19 сен Вести.Российская телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что медики обнаружили у нее паразитов в лимфе. Такое заявление она сделала на видео, размещенном на ее странице в соцсети.

Мне недавно сказали, что у меня в лимфе паразиты. У меня в груди было ощущение такое неприятное. И я не поняла, пошла к доктору сказала телеведущая

По словам Бони, такие выводы озвучила врач, изучив ее кровь, хотя другой медик при осмотре говорил, что все хорошо.

Однако некоторые пользователи соцсетей в комментариях усомнились в диагнозе и предположили, что пост телеведущей связан с рекламой.

Ранее Виктория Боня подала апелляционную жалобу на решение суда об отказе по ее иску на 3 млн рублей к бывшей невесте певца Григория Лепса – Авроре Кибе.