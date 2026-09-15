Москва15 сен Вести.Активисты пожаловались в различные инстанции на актрису и телеведущую Ларису Гузееву из-за ролика с рекламой препарата для похудения. Об этом утверждает издание The Voice.

По данным портала, артистка опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, в котором выразила сомнения в словах своих некоторых коллег о том, что "сбросили за лето по 35-40 кг, просто отказавшись от картошки и макарон". После этого, как сказано в материале, Лариса Гузеева прорекламировала препарат для похудения, который достала из холодильника. Издание пишет, что актриса назвала его бюджетным и очень эффективным, но применяемым только по медицинским показаниям.

Теперь же несколько активистов заявили, что добьются наказания Гузеевой уверяет издание

В свою очередь адвокат Александр Зорин в комментарии Telegram-каналу Mash заявил, что реклама в данной соцсети запрещена законом, и за это грозит штраф. Кроме того, адвокат заявил, что "запрещена реклама медицинских препаратов рецептурных", а также нельзя выкладывать в соцсетях рекламу без пометки о том, что это рекламный материал.

Мы написали обращение в Роскомнадзор, в Федеральную антимонопольную службу. Будем добиваться привлечения звезды к ответственности заявил Зорин

Издание не приводит комментариев Ларисы Гузеевой по поводу данных обвинений.

В прошлом году Зорин заявлял, что Генпрокуратуру попросили проверить журналистку Ксению Собчак, телеведущую Ларису Гузееву и певицу Лолиту Милявскую из-за, как он сказал, рекламы блогера-застройщика, связанного с виллами на Бали.