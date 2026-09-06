Мизулина: в рекламе спрея для волос блогеры использовали фото могилы с кладбища

Малоизвестный бренд пытался сделать рекламу спрея для волос с фото могилы Мизулина: в рекламе спрея для волос блогеры использовали фото могилы с кладбища

Москва6 сен Вести.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем канале в MAX о выходке блогеров, которые использовали в качестве рекламы личного бренда фотографию могилы с кладбища.

С просьбой разобраться в ситуации к Мизулиной обратились подписчики. Как говорится в посте, неизвестно, чья могила на фотографии – ребенка или животного, но такой поступок является аморальным и не зря вызвал бурю негатива в соцсетях. О каком бренде идет речь, в публикации не уточняется.

Какой-то ноунейм бренд сделал рекламу спрея для волос с использованием публикации фото могилы с кладбища … Чужое горе - сомнительная эстетика для рекламы. Особенно в нынешнее время, когда тысячи семей сталкиваются с бедой. Жаль, что это не понимают создатели контента и демонстрируют полное отсутствие эмпатии сказано в материале

Подписчики Мизулиной также сообщили, что владельцы бренда еще и продают марафоны в соцсетях.