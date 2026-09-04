Москва4 сен Вести.Жительница британского города Базилдон Лиза Кеневан, потерявшая 13-летнего сына Айзека в марте 2022 года, потребовала привлечь к ответственности TikTok. Подросток скончался после участия в опасном вирусном челлендже в TikTok, связанном с удушением, — видеозаписи этого были найдены на его телефоне после трагедии.

В интервью The Mirror мать погибшего заявила, что ее сын был счастливым и активным мальчиком, который любил футбол и мечтал о будущем. В период пандемии он попросил разрешения установить TikTok, чтобы общаться с друзьями, однако, по ее словам, не осознавал смертельной опасности подобных челленджей.

Он подумал, что неуязвим рассказала Лиза

Корнер вынес вердикт о "смерти в результате несчастного случая".

Семья подала в США коллективный иск против TikTok и требует провести расследование, чтобы понять, как платформа допускает распространение подобного контента. Однако, по словам Лизы, британские семьи оказались в неравном положении: недавнее соглашение Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) с властями США на сумму 17,1 млрд долларов вводит новые меры защиты для американских подростков, тогда как в Великобритании аналогичных механизмов нет.

Для них это карманные деньги, а для нас — жизнь заявила она

Мать погибшего также раскритиковала британского медиарегулятора Ofcom, заявив, что штрафы не останавливают корпорации, и призвала ужесточить контроль и ввести механизмы ответственности по примеру США. В свою очередь, в Ofcom подчеркнули, что расследуют деятельность TikTok на предмет соблюдения защиты детей, а правительство Великобритании подтвердило планы ввести запрет на соцсети для лиц младше 16 лет.