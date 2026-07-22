Норвежская полиция озабочена ростом интереса к террористу Андерсу Брейвику У норвежской молодежи вырос интерес к террористу Андерсу Брейвику

Москва22 июл Вести.Норвежская полиция (PST) фиксирует у молодежи рост интереса в социальных сетях к террористу Андерсу Брейвику, устроившему теракт 22 июля 2011 года. Его образ разбирают на мемы и прославляют. Рост интереса зафиксирован в том числе на платформе TikTok.

По данным норвежского Центра исследований экстремизма при Университете Осло, в Норвегии растет количество людей с правоэкстремистскими взглядами - как у взрослых, так и среди молодежи.

Мы видим, что Брейвик служит источником вдохновения для других правых экстремистов. Это относится как к Норвегии, так и к международной ситуации заявила в интервью телеканалу TV 2 Каролин Иварссон, старший советник отдела по борьбе с терроризмом в PST

Неонацист Андерс Брейвик отбывает 21-летний срок в тюрьме за организацию теракта, в ходе которого погибло 77 человек и несколько сотен пострадали. Сначала он заложил взрывное устройство у комплекса правительственных зданий в центре Осло. В тот же день устроил бойню на острове Утейа, лишив жизни в том числе и подростков.