Норвежский террорист Брейвик снова сменил имя Aftenposten: норвежский террорист Андерс Брейвик снова сменил имя

Москва28 апр Вести.Норвежский террорист Андерс Брейвик, получивший 21 год тюрьмы за расстрел в 2011 году 77 человек, снова сменил имя. Теперь уже на Яна Йохансена.

По информации норвежской прессы, новое имя и фамилию - самое распространенное сочетание в Норвегии - утвердили в Национальном реестре.

В 2017 году Брейвик уже менял имя на Фьотольфа Хансена, а с 2025 года он был известен как Фар Скальдигриммр Раускьёльдр ав Нортрики.

Смена имени произошла на фоне очередной попытки террориста выйти по условно-досрочному освобождению.

Как отмечает газета Aftenposten, в 2024 году впервые была представлена ​​новая экспертная оценка психического здоровья Брейвика. Эксперты не обнаружили психотических расстройств у 45-летнего мужчины. В своем вердикте суд написал, что согласен с экспертами в том, что Брейвику никогда нельзя полностью доверять, и поэтому трудно принимать его слова на веру.

Брейвик в июле 2011 года совершил теракты в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя, жертвами которых стали в общей сложности 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения с возможностью дальнейшего продления срока. Мужчина признался в совершении терактов сразу же после своего задержания, однако виновным себя до сих пор не считает.