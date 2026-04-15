Подозреваемый в теракте в Амстердаме украинец заявил о своих намерениях Нападавший в Амстердаме украинец заявил, что готов повторить атаку

Москва15 апр Вести.31-летний гражданин Украины, подозреваемый в нападении с ножом на людей в Амстердаме, заявил, что намеренно наносил удары жертвам в спину и готов повторить свои действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные обвинения.

По версии следствия, атака, произошедшая 15 апреля 2026 года, носила террористический характер. В результате нападения пострадали пять человек, четверо из которых – иностранцы: граждане Бельгии, Польши и США. Нападавшего обезоружил британский турист, после чего он был передан прибывшим на место полицейским.