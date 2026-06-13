Экс-глава МГБ ДНР Пинчук заявил, что в покушении на него есть украинский след

Пинчук предположил, что в покушении на него присутствует украинский след Экс-глава МГБ ДНР Пинчук заявил, что в покушении на него есть украинский след

Москва13 июн Вести.Бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в беседе с ТАСС предположил, что в покушении на него присутствует украинский след.

Также экс-глава МГБ ДНР назвал произошедшее терактом.

Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив сказал Пинчук в беседе с агентством

Покушение на Андрея Пинчука было совершено накануне, 12 июня, в поселке Щапово в Новой Москве. По предварительным данным, курьер принес в дом экс-министра посылку, после чего прогремел взрыв. Угрозы для жизни Андрея Пинчука нет.