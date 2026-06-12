Москва12 июнВести.Стали известны некоторые детали покушения на бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, их приводит SHOT.
Взрыв прогремел в доме Пинчука в поселке Щапово в Новой Москве.
Утверждается, что на экс-министра покушались с помощью взрывного устройства с поражающими элементами, помещенного в посылку.
По данным SHOT, попытка покушения произошла сегодня в поселке Щапово. Пинчук не пострадал, успев скрыться за бронированной дверьюговорится в публикации
В момент происшествия семья Андрея Пинчука, возглавлявшего МГБ ДНР в 2014-2015 годах, находилась в другом месте и также не пострадала.
На месте ЧП работают силовики. Официальных данных о произошедшем пока не поступало.