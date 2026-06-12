В доме экс-главы госбезопасности ДНР Пинчука в Новой Москве взорвалась посылка

SHOT: экс-главу госбезопасности ДНР Пинчука пытались взорвать с помощью посылки В доме экс-главы госбезопасности ДНР Пинчука в Новой Москве взорвалась посылка

Москва12 июн Вести.Стали известны некоторые детали покушения на бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, их приводит SHOT.

Взрыв прогремел в доме Пинчука в поселке Щапово в Новой Москве.

Утверждается, что на экс-министра покушались с помощью взрывного устройства с поражающими элементами, помещенного в посылку.

По данным SHOT, попытка покушения произошла сегодня в поселке Щапово. Пинчук не пострадал, успев скрыться за бронированной дверью говорится в публикации

В момент происшествия семья Андрея Пинчука, возглавлявшего МГБ ДНР в 2014-2015 годах, находилась в другом месте и также не пострадала.

На месте ЧП работают силовики. Официальных данных о произошедшем пока не поступало.