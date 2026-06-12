Mash: на экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука совершено покушение Экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука пытались взорвать в Новой Москве

Москва12 июн Вести.Неизвестные совершили покушение на Андрея Пинчука, который одно время занимал пост первого министра госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Mash на Донбассе.

Пинчук занимал должность первого министра госбезопасности республики с июля 2014-го по март 2015 года.

Утверждается, что в доме Пинчука прогремел взрыв около 17.00 мск.

Сам Пинчук не пострадал — успел укрыться за бронированной дверью говорится в публикации

По информации Mash на Донбассе, на месте происшествия работают взрывотехники. Официального подтверждения информации о покушении пока не поступало.

Вместе с тем, сам Пинчук подтвердил РЕН ТВ факт покушения и назвал это терактом.