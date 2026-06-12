Москва12 июнВести.Неизвестные совершили покушение на Андрея Пинчука, который одно время занимал пост первого министра госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Mash на Донбассе.
Пинчук занимал должность первого министра госбезопасности республики с июля 2014-го по март 2015 года.
Утверждается, что в доме Пинчука прогремел взрыв около 17.00 мск.
Сам Пинчук не пострадал — успел укрыться за бронированной дверьюговорится в публикации
По информации Mash на Донбассе, на месте происшествия работают взрывотехники. Официального подтверждения информации о покушении пока не поступало.
Вместе с тем, сам Пинчук подтвердил РЕН ТВ факт покушения и назвал это терактом.
Это теракт, покушение на меня. Установлено самодельное взрывное устройство с поражающими элементамисообщил он