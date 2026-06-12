Незадолго до взрыва курьер доставил в дом экс-главы МГБ Пинчука посылку

ТАСС: перед взрывом курьер доставил в дом Пинчука в Новой Москве посылку Незадолго до взрыва курьер доставил в дом экс-главы МГБ Пинчука посылку

Москва12 июн Вести.Взрыв в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука прогремел после того, как курьер доставил ему посылку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, угрозы для жизни экс-министра нет. Информации о наличии других пострадавших не поступало.

В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрыв говорится в публикации ТАСС

Ранее сообщилось, что Андрей Пинчук смог укрыться за бронированной дверью и не пострадал.