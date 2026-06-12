Москва12 июнВести.Взрыв в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука прогремел после того, как курьер доставил ему посылку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, угрозы для жизни экс-министра нет. Информации о наличии других пострадавших не поступало.
В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрывговорится в публикации ТАСС
Ранее сообщилось, что Андрей Пинчук смог укрыться за бронированной дверью и не пострадал.