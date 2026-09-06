Москва6 сенВести.Блогер Анастасия Миронова прокомментировала выбор фотографии, которой она прорекламировала спрей для волос, выпущенный под ее брендом. На фото изображена небольшая могила в цветах.
Как рассказала девушка в своем Telegram-канале, ее бренд был создан как архив воспоминаний.
На фоне общей чувствительности прокомментирую: "PREDUBEZHDAI" создавался мной как бренд - архив воспоминаний, которые я бережно храню. Это, в том числе, воспоминания "общие", коллективные, до боли знакомые каждому. В частности - боль от утраты любимых домашних питомцевсказано в публикации
По мнению Мироновой, в рекламе своего бренда она вдохновлялась примером многих парфюмеров, художников и музыкантов, которые обращались к пережитому в качестве источника эмоциональных потрясений при создании ароматов, картин или музыкальных произведений.
В завершении поста блогер заявила, что каждый проживает личные утраты в рамках своего чувственного диапазона, она – не является исключением.
Ранее пользователей соцсетей возмутили фото могилы, котором блогер прорекламировала спрей для волос. Они обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с просьбой работаться в ситуации.
По мнению Мизулиной, выбор клабищенской тематики для популяризации спрея сомнителен и не имеет ничего общего с эмпатией. Хотя на фото непонятно, чья могила – ребенка или животного, делать рекламу на горе так или иначе - сомнительная эстетика для рекламы.