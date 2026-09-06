Блогер Миронова объяснила, зачем выбрала фото могилы для рекламы спрея для волос

Блогер прокомментировала, зачем выбрала фото с кладбища для рекламы бренда Блогер Миронова объяснила, зачем выбрала фото могилы для рекламы спрея для волос

Москва6 сен Вести.Блогер Анастасия Миронова прокомментировала выбор фотографии, которой она прорекламировала спрей для волос, выпущенный под ее брендом. На фото изображена небольшая могила в цветах.

Как рассказала девушка в своем Telegram-канале, ее бренд был создан как архив воспоминаний.

На фоне общей чувствительности прокомментирую: "PREDUBEZHDAI" создавался мной как бренд - архив воспоминаний, которые я бережно храню. Это, в том числе, воспоминания "общие", коллективные, до боли знакомые каждому. В частности - боль от утраты любимых домашних питомцев сказано в публикации

По мнению Мироновой, в рекламе своего бренда она вдохновлялась примером многих парфюмеров, художников и музыкантов, которые обращались к пережитому в качестве источника эмоциональных потрясений при создании ароматов, картин или музыкальных произведений.

В завершении поста блогер заявила, что каждый проживает личные утраты в рамках своего чувственного диапазона, она – не является исключением.

Ранее пользователей соцсетей возмутили фото могилы, котором блогер прорекламировала спрей для волос. Они обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с просьбой работаться в ситуации.

По мнению Мизулиной, выбор клабищенской тематики для популяризации спрея сомнителен и не имеет ничего общего с эмпатией. Хотя на фото непонятно, чья могила – ребенка или животного, делать рекламу на горе так или иначе - сомнительная эстетика для рекламы.