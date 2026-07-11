Москва11 июл Вести.Жительница Пензы опубликовала в соцсетях ролик, в котором рассказала, что "взяла в аренду" у подруги сына с инвалидностью и поехала на АЗС. Ситуацию прокомментировал замглавы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Как выяснилось позже, женщина является крестной ребенка. По ее словам, она "просто хайпанула". Женщина объяснила, что ребенка никто не брал в аренду, а автомобиль зарегистрирован в специальном реестре. По ее словам, они "катались и заодно заправились".

Милонов в комментарии изданию "Подъем" признал, что законов женщина не нарушила.

Омерзительная история, если она окажется правдой. Не думаю, что нарушен какой-то конкретный закон, кроме самого главного — нравственного. Больной ребенок — это не "пропуск-вездеход". Это человек, тяжело болеющий. Использовать его болезнь ради пары литров бензина — омерзительно сказал Милонов

Ранее Милонов предложил сделать первое сентября официальным выходным днем для родителей школьников. Он отметил, что обсудил бы этот вопрос со своими коллегами по комитету, с представителями Министерства труда и Минпросвещения.