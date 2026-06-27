Журналист Медведев указал на роль перекупщиков в ситуации с топливом в России

Журналист Медведев раскритиковал перекупщиков топлива Журналист Медведев указал на роль перекупщиков в ситуации с топливом в России

Москва27 июн Вести.Перекупщики топлива не стесняются открыто рекламировать свой товар в соцсетях, однако россияне все равно по привычке будут обвинять власти в любых сложностях на автозаправках. Об этом написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

Он прокомментировал видео из соцсети, герой которого демонстрирует запас дизельного топлива в емкостях большого объема, предлагая его продажу в городе Таганроге и доставку в другие города.

То есть перекуп вообще в открытую показывает масштабы своего мутилова на топливе. Скорее даже рекламирует себя, цены отметил Медведев

При этом, убежден журналист, "эмоциональные граждане" будут обязательно писать, что это чиновники не способны обеспечить людей топливом.

Нет, конечно же не паникеры и не перекупы. Они совершенно ни при чем иронизировал Медведев

Вице-премьер России Александр Новак на днях поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поставку топлива в регионы со сложной логистикой. Тем временем в МВД России сообщили: мошенники начали обманывать россиян, предлагая им "топливо по записи".