Мизулина сообщила о проверке блогера Мироновой после рекламы с могилой

В отношении блогера Мироновой проведут проверку в связи со скандальной рекламой Мизулина сообщила о проверке блогера Мироновой после рекламы с могилой

Москва7 сен Вести.Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила о необходимости провести проверку в отношении блогерши Анастасии Мироновой в связи со скандальной рекламой средств для волос, в которой была размещена фотография могилы. Об этом Мизулина заявила в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, такой поступок особенно неуместен "в нынешнее время, когда тысячи семей сталкиваются с бедой".

Глава ЛБИ отметила, что готовит обращение в инстанции для проверки авторов рекламы на соблюдение налогового законодательства.

Ранее блогер прокомментировала выбор фотографии с могилой. По словам Мироновой, ее бренд был создан как архив воспоминаний.