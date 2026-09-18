Нутрициолог Шарк: уколы для диабетиков не надо колоть без назначения врача

Нутрициолог высказалась о популярных у звезд "уколах для похудения" Нутрициолог Шарк: уколы для диабетиков не надо колоть без назначения врача

Москва18 сен Вести.Звездный нутрициолог Надежда Шарк прокомментировала информацию СМИ о том, что ряд российских знаменитостей смогли сбросить вес с помощью уколов, предназначенных для диабетиков. Ее слова приводит издание KP.RU.

Специалист объяснила, что действующее вещество самого известного препарата - семаглутид, аналог гормона GLP-1, который участвует в регуляции аппетита, насыщения и уровня глюкозы. Препараты нового поколения на тирзепатиде воздействуют сразу на два рецептора: GLP-1 и GIP, сказала Шарк.

В материале говорится, что сначала препараты были созданы для лечения сахарного диабета второго типа, но позднее выяснилось, что они также могут снижать аппетит. Эксперт указала, что при реальных показаниях врача это хороший инструмент, но покупать без назначения и колоть самостоятельно ради сброса 5-7 кг она точно не рекомендует.

Плюс организм нужно подготавливать к этим уколам: сдать анализы; закрыть дефициты, если они есть; улучшить работу ЖКТ; и только потом применять пептиды сообщила Надежда Шарк

В материале говорится, что важно параллельно выстраивать новые привычки питания и желательно работать с нутрициологом.

Ранее доктор Александр Мясников назвал последствия применения "уколов для похудения".