Москва18 сен Вести.Блогер и телеведущая Виктория Боня подала апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда об отказе по ее иску на 3 млн рублей к бывшей невесте певица Григория Лепса – Авроре Кибе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По информации агентства, заседание суда запланировано на 20 октября.

Конфликтная ситуация начала разгораться еще в прошлом году, когда Боня в эфире телешоу назвала союз 20-летней Кибы и 64-летнего Лепса "выгодным" для этой девушки. Позднее Киба в соцсетях назвала Боню "женщиной с низкой социальной ответственностью" и заявила, что та якобы "продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро". Боня подала иск к Кибе, требуя выплатить компенсацию в размере 3 млн рублей и опровергнуть заявления, но суд отказал.

По данным СМИ, Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились на публике как пара летом 2024 года. Блогер объявила о расставании в конце января 2026 года.