Мия Бойка потребовала от блогеров убрать ролики с критикой и пародиями на нее

Певица Мия Бойка угрожает судом своим критикам и блогерам-пародистам Мия Бойка потребовала от блогеров убрать ролики с критикой и пародиями на нее

Москва7 сен Вести.Судом критикам и пародистам угрожает певица Мия Бойка (Mia Boyka). Ее представители уже начали рассылать блогерам досудебные претензии из-за подобных публикаций, сообщает Baza.

Претензии от исполнительницы получили авторы с аудиторией до 100 тысяч подписчиков. От авторов публикаций команда певицы требует удалить публикации скетчей, пародий и обзоров, которые они посчитали оскорбительными. Кроме того, представители артистки просят блогеров больше не упоминать имя певицы.

За использование имени певицы в роликах авторам контента в соцсетях грозит штраф до 5 миллионов рублей поясняет издание

Снявшая два видео с певицей блогерша считает, что представители Бойко в досудебной претензии грубо нарушили ее права, указав ее паспортные данные, адрес проживания и номер мобильного телефона. Девушка назвала требования представителей исполнительницы "не имеющими юридической силы".

Ранее представители певицы, настоящее имя которой Мария Бойко, направили досудебную претензию блогеру, которая рассказала о задержке оплаты за изготовленный для певицы парик. Мастеру по парикам также была направлена досудебная претензия за упоминание сценического имени Mia Boyka, которое зарегистрировано как товарный знак. В случае отказа удалить видео с претензией блогеру угрожали штрафом до пяти миллионов рублей.

Ранее стало известно, что наиболее популярным треком среди школьников стала композиция певицы "Экспонат". Такой результат показал совместный опрос "VK музыки" и платформы "Учи.ру".