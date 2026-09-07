Москва7 сенВести.Группа "Король и Шут", Виктор Цой и группа "Кино", а также Ваня Дмитриенко возглавили рейтинг любимых исполнителей российских школьников. Об этом говорят результаты совместного опроса "VK музыки" и платформы "Учи.ру", которые изучил ТАСС. В опросе приняли участие 2 050 школьников 1-11 классов.
В топе рейтинга любимых исполнителей школьников первое место заняла рок-группа "Король и Шут", на втором - "Кино" и Виктор Цой, третьим стал Ваня Дмитриенко. В топ-5 также вошли Марьяна Локель и Егор Кридговорится в сообщении
Отмечается, что среди песен "Короля и Шута" школьники чаще всего вспоминали "Лесника".
На вершине наиболее популярных треков среди школьников оказался "Экспонат" - Mia Boyka. На втором и третьем "67" - Gazan и "Феникс" - Bearwolf, следом "Любимка" Марьяны Локель и "Malo 2.0" Егора Крида.
65% опрошенных школьников сообщили, что самый популярный момент для прослушивания музыки – отдых. Еще 25% слушают музыку по дороге или в транспорте, 24% - на прогулке, а 21% - во время выполнения домашних заданий. Музыка также сопровождает занятия спортом (19%), помогает настроиться перед сном (15%) и звучит во время встреч с друзьями (15%).
Отмечается, что с возрастом музыка становится более постоянным спутником школьника: доля тех, кто "постоянно с музыкой", увеличивается с 27% в начальной школе до 45% в старшей.
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