Любимыми исполнителями школьников стали "Король и Шут", "Кино" и Ваня Дмитриенко Опрос: школьники назвали лучшими группы "Король и Шут", "Кино" и Ваню Дмитриенко

Москва7 сен Вести.Группа "Король и Шут", Виктор Цой и группа "Кино", а также Ваня Дмитриенко возглавили рейтинг любимых исполнителей российских школьников. Об этом говорят результаты совместного опроса "VK музыки" и платформы "Учи.ру", которые изучил ТАСС. В опросе приняли участие 2 050 школьников 1-11 классов.

В топе рейтинга любимых исполнителей школьников первое место заняла рок-группа "Король и Шут", на втором - "Кино" и Виктор Цой, третьим стал Ваня Дмитриенко. В топ-5 также вошли Марьяна Локель и Егор Крид говорится в сообщении

Отмечается, что среди песен "Короля и Шута" школьники чаще всего вспоминали "Лесника".

На вершине наиболее популярных треков среди школьников оказался "Экспонат" - Mia Boyka. На втором и третьем "67" - Gazan и "Феникс" - Bearwolf, следом "Любимка" Марьяны Локель и "Malo 2.0" Егора Крида.

65% опрошенных школьников сообщили, что самый популярный момент для прослушивания музыки – отдых. Еще 25% слушают музыку по дороге или в транспорте, 24% - на прогулке, а 21% - во время выполнения домашних заданий. Музыка также сопровождает занятия спортом (19%), помогает настроиться перед сном (15%) и звучит во время встреч с друзьями (15%).

Отмечается, что с возрастом музыка становится более постоянным спутником школьника: доля тех, кто "постоянно с музыкой", увеличивается с 27% в начальной школе до 45% в старшей.

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