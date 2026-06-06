ВЦИОМ: песни во время застолья поют 64% россиян ВЦИОМ назвал самые популярные песни на застольях у россиян

Москва6 июн Вести.Самыми популярными композициями, которые граждане РФ поют во время застолий, стали "Конь" группы "Любэ", "Матушка" Татьяны Куртуковой и "Катюша", сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Марию Атаеву.

По итогам нашего исследования мы однозначно пришли к выводу, что музыкальный российский код все-таки есть… Исполняют песни обычно про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколения... Самые популярные песни для коллективного пения - "Конь" группы "Любэ", "Матушка" Татьяны Куртуковой и "Катюша" - это топ музыкального национального самосознания отметила Атаева

По словам специалиста, песни во время застолий и праздников поют 64% граждан.