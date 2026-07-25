Интерес к песням Высоцкого в России выше, чем к музыке BTS и Bruno Mars

Россияне больше любят песни Высоцкого, чем BTS и Bruno Mars Интерес к песням Высоцкого в России выше, чем к музыке BTS и Bruno Mars

Москва25 июл Вести.Россияне проявляют больше интереса к музыке актера, поэта и барда Владимира Высоцкого, чем к творчеству корейской группы BTS и популярного американского певца Bruno Mars. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс. Музыка", текст заявления приводит РИА Новости.

Творчество Владимира Высоцкого по-прежнему остается актуальным. Это в том числе подтверждают данные Музыкального индекса BandLink, который отражает совокупный интерес жителей России к артистам. Сейчас Высоцкий занимает в нем 487-е место, опережая BTS, Bruno Mars и других популярных исполнителей говорится в заявлении

Аналитики обратили внимание, что особенно сильно интерес к песням известного барда растет ближе к памятным датам. Например, в день рождения Высоцкого 25 января артист занял рекордную для себя 163-ю строчку в топе музыкального индекса BandLink. Также число прослушиваний его композиций начало активно расти в преддверии Дня Победы, а в сам праздник этот показатель превысил привычные значения.

Внимание к его творчеству остается стабильным и вне памятных дат: от месяца к месяцу аудитория Высоцкого в "Яндекс. Музыке" меняется незначительно и держится в районе 1,6-1,7 миллиона ежемесячных слушателей добавили в сервисе

Исследование "Яндекс. Музыки" показало, что основную долю аудитории Высоцкого (70%) составляют слушатели в возрасте от 25 до 54 лет. Наиболее активно его пени слушают в 35-44 лет. Самыми популярными композициями являются "Песенка о переселении душ", "Здесь лапы у елей дрожат на весу", "Здесь вам не равнина", "Вариации на цыганскую тему / Цыганочка" и "Утренняя гимнастика".

Ранее сообщалось, что песня Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM.