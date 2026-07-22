Москва22 июлВести.Песня Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM, сообщил радиоведущий Эл Маккей.
Владимир Высоцкий. Баллада о вольных стрелкахговорится в эфирном плейлисте передачи Real Mckay, который Маккей опубликовал у себя в социальных сетях
Песня легендарного советского артиста прозвучала в эфире радио во вторник, 21 июля.
Наряду с Владимиром Высоцким в плейлисте передачи были песни Клиффа Ричарда, Пола Маккартни, Мелиссы Этеридж и групп Rolling Stones и Fleetwood Mac.