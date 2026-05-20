Радиостанция в Британии по ошибке сообщила о смерти Карла III Independent: радиостанция в Британии по ошибке сообщила о смерти Карла III

Москва20 мая Вести.Британская радиостанция Radio Caroline ошибочно выпустила в эфир новость о кончине короля Карла III, сообщает издание Independent.

Сразу после выхода этой новости радиостанция приостановила работу на 15 минут. После этого в эфире появились ведущие с извинениями за ошибку.

Ситуация произошла из-за "ошибки компьютера", объяснили они. По их словам, на радио есть программа, записанная заранее на случай кончины монарха.

Директор Radio Caroline Питер Мур также принес извинения в своих соцсетях.

Было ошибочно объявлено, что его величество король скончался... Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство заявил он

Ранее в Аргентине ведущие радиостанции Vorterix допустили ошибку, позвав на эфир уролога вместо уфолога – специалиста по НЛО – для беседы о внеземных цивилизациях.