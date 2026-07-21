Москва21 июл Вести.Британское Минобороны заявляет, что корабль Военно-морского флота (ВМФ) России провел учения с боевой стрельбой в 40 морских милях от побережья Англии, сообщение британских военных приводит телеканал Sky News.

Российский военный корабль, за которым вели наблюдение королевские военно-морские силы (ВМС), вчера провел учения с боевыми стрельбами в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Королевские ВМС осуществляли наблюдение за этими учениями на всем их протяжении и продолжают внимательно отслеживать действия корабля и готовы обеспечить защиту национальной безопасности Великобритании говорится в заявлении

Перед началом учений российское судно уведомило патрульный корабль HMS Tyne ВМС Великобритании о планах провести артиллерийские стрельбы и попросило отойти на безопасное расстояние, что британская сторона и сделала. Учения продолжались 30 минут.

Американский журнал The National Interest ранее поместил ВМФ России на третью строчку мирового рейтинга, отметив, что Москва располагает одним из сильнейших флотов, который уступает лишь флотам Китая и США.