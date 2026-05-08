Москва8 мая Вести.В российской музыкальной индустрии не появляется новых композиций, посвященных Дню Победы, исполняются одни каверы старых песен, заявил певец Юрий Лоза Общественной службе новостей.

Из года в год одно и то же. … Ни одной новой композиции в честь Дня Победы ни один композитор, ни один автор, ни один артист не создал выразил свое возмущение артист

Он отметил, что на экранах мелькают одни и те же "бесталанные" лица, просто перепевающие старые песни. При этом "достойные и талантливые самородки", которые могли бы создавать новые качественные произведения, не могут пробиться на большую сцену, считает Юрий Лоза.