Москва29 июлВести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову рассказал, что любит играть на гитаре и петь произведения Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого.
Я очень люблю Высоцкого, очень люблю Окуджавуподелился Лавров
На вопрос, услышат ли когда-нибудь жители РФ песни в его исполнении, Лавров не исключил, что когда-нибудь может выступить перед публикой.
Я воспользуюсь вашими возможностями в нашем медийном пространстве, без каких-либо гонораров, если это интересно кому-то, я принимаю ваше предложениесказал Лавров
Ранее президент России Владимир Путин процитировал песню Высоцкого на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели.