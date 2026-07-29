Лавров рассказал о любимых исполнителях, чьи песни играет на гитаре Лавров рассказал, чьи песни исполняет под гитару

Москва29 июл Вести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову рассказал, что любит играть на гитаре и петь произведения Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого.

Я очень люблю Высоцкого, очень люблю Окуджаву поделился Лавров

На вопрос, услышат ли когда-нибудь жители РФ песни в его исполнении, Лавров не исключил, что когда-нибудь может выступить перед публикой.

Я воспользуюсь вашими возможностями в нашем медийном пространстве, без каких-либо гонораров, если это интересно кому-то, я принимаю ваше предложение сказал Лавров

Ранее президент России Владимир Путин процитировал песню Высоцкого на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели.