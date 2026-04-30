Лавров написал текст к песне Александра Маршала "Эти даты"

Лавров рассказал, что написал стихи к песне Александра Маршала "Эти даты" Лавров написал текст к песне Александра Маршала "Эти даты"

Москва30 апр Вести.Глава российского МИД Сергей Лавров написал текст песни "Эти даты", а певец Александр Маршал – музыку к стихам министра. Такое заявление сделал сам Лавров в своем обращении к зрителям XXV церемонии вручения премии "Шансон года", пишет ТАСС.

Министр иностранных дел поблагодарил всех "от всего сердца" за внимание к композиции.

Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи добавил он

В материале агентства сказано, что песня посвящена моментам, которые очень важны в жизни человека, и которые "никто не посмеет отнять".