Москва18 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме, что спокоен, пока Евросоюзом управляют такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас.

Лавров на форуме вспомнил слова Каллас, что Россия за 100 лет якобы 19 раз нападала на другие страны, не считая Африки.

Лично я спокоен, пока такие люди в стране европской есть сказал российский министр, его слова приводит ТАСС



Он надеется, что народы европейских стран осознают "цену такого рода лидерам" и смогут воздать им по заслугам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на скудную квалификацию Каллас. По его словам, вряд ли глава евродипломатии может давать какие-то квалифицированные замечания по истории.