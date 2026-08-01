Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав "Лужники" в 20 лет

Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, собравшим "Лужники" Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав "Лужники" в 20 лет

Москва3 авг Вести.Певец Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший стадион "Лужники" с сольным концертом, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.

Среди всех рекордов, которые можно было из сегодняшнего мероприятия получить, выбрали самый наикрутейший, самый интересный. Он звучит так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники" с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен - Ваня Дмитриенко сказал он после концерта

Ваня Дмитриенко – певец и актер из Красноярска, получивший известность благодаря мелодичным песням о любви и личных переживаниях.