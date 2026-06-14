Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем KP.RU: певец Лоза провел параллель между Ваней Дмитриенко и осьминогом Паулем

Москва14 июн Вести.Певец и композитор Юрий Лоза сравнил молодого исполнителя Ваню Дмитриенко со знаменитым "осьминогом-оракулом" Паулем.

Поводом для проведения параллели между юным артистом и моллюском стал вопрос KP.RU о том, сможет ли 20-летний Дмитриенко собрать "Лужники".

Откуда я знаю? Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне, когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков, я все время перевожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко сказал Лоза в разговоре с журналистами издания

По мнению музыканта, оценивать артистов исключительно по количеству лайков неверно. В качестве примера он привел джаз – у этого жанра почти нет лайков, однако слушать его, как считает Лоза, куда приятнее, чем "раскрученного рэпера".

Ранее Ваня Дмитриенко получил награду в номинации "Лучшая коллаборация" на премии "МУЗ-ТВ" за песню "Силуэт", записанную совместно со своей возлюбленной, актрисой Анной Пересильд.