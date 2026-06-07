Песков: Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но у него не получается

Песков заявил о неудачном желании Зеленского быть похожим на Рэмбо Песков: Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но у него не получается

Москва7 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но у него это не получается. Такое заявление в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Российский президент заявил, что весь мир видел, как президент США Дональд Трамп "воспитывал" главу киевского режима за его дресс-код. Путин отметил, что "давать все время "Рэмбо: Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде".

На вопрос, какой образ возникает в голове, когда Песков слышит "Рэмбо: Первая кровь", пресс-секретарь ответил: "Сталлоне, голый торс" – и отметил, что Зеленский совсем не соответствует такому образу.

[Зеленский] не напоминает [Рэмбо], но он хочет, но не напоминает. Если хочешь передать письмо – передай. Если используешь мегафон – не называй это письмом сказал Песков

Ранее Владимир Путин, комментируя открытое письмо Зеленского, заявил, что весь мир стал свидетелем, как глава Белого дома Дональд Трамп "воспитывал" главу киевского режима за его дресс-код.