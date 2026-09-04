KP.RU выяснили, с какими прическами россияне чаще всего ходили в школу KP.RU: 42% опрошенных россиян носили длинные волосы в школе

Москва4 сен Вести.У российских подростков бум модных причесок, особенно отличаются мальчики – вместо классических коротких стрижек ребята все чаще предпочитают носить кудри, длинные волосы или "шторки". Корреспонденты KP.RU выяснили, как давно появился этот тренд и с каким вавилоном на голове ходил в юности и отрочестве среднестатистический россиянин.

Выяснилось, что 42% респондентов, среди которых оказались и мужчины, и женщины, заявили, что в школе отращивали длинные волосы. Если девушки делали это для красоты и поддержания феминного образа, то вот юноши хотели по-особенному выделиться.

В противовес длинноволосым вышло 39% адептов коротких стрижек, и представителями этой группы стали, как ни странно, не только представители сильного пола.

Еще около 6% опрошенных россиян делали себе биозавивку, 5% рассказали, что красили волосы в необычные цвета, 2% вспомнили, что любили в школе делать сложные прически, и лишь один процент респондентов носил ирокезы или дреды.

Ранее мы рассказывали о том, что россиян ждет подорожание пересадки волос в турецких клиниках. С августа цена увеличилась до 2,7–3 тысяч долларов.