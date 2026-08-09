Байден появился на публике после слов сына об ухудшении его здоровья

Байден появился на публике после слов сына об ухудшении его здоровья Байден появился на публике после слов сына об ухудшении его здоровья

Москва9 авг Вести.Бывший президент США 83-летний Джо Байден впервые появился на публике после того, как его сын Хантер рассказал о резком ухудшении здоровья отца на фоне рака простаты, экс-глава Белого дома выглядел ослабшим, сообщает газета Daily Mail.

По данным Daily Mail, Байдена видели выходящим после церковной мессы в Уилмингтоне в Делавэре. Он регулярно посещает католическую мессу в своем родном штате.

В субботу в интервью "Би-би-си" Хантер Байден обсудил состояние своего отца и описывал происходящее, как очень печальное зрелище. Он заявил, что рак простаты у бывшего президента США дал метастазы в кости и причиняет ему сильную боль​​​.

На момент выборов в 2020 году Байден был самым пожилым человеком, когда-либо побеждавшим на президентских выборах в США. Его возраст, физическое здоровье и умственные способности вызывали опасения на практически всем его пребывании в должности.

Он и его советники из Белого дома подверглись резкой критике за предполагаемое сокрытие масштабов его проблем со здоровьем, особенно после того, как он был вынужден отказаться от участия в выборах после провальных дебатов со своим будущим преемником Дональдом Трампом, сообщает Associated Press.

В июне Байден присутствовал на открытии президентской библиотеки бывшего президента США Барака Обамы в Чикаго. Байден занимал пост вице-президента при Обаме с 2009 по 2017 год.

Выход мемуаров Байдена, посвященных его президентству, запланирован на 17 ноября, сообщает Reuters.