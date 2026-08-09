Москва9 авгВести.Бывший президент США 83-летний Джо Байден впервые появился на публике после того, как его сын Хантер рассказал о резком ухудшении здоровья отца на фоне рака простаты, экс-глава Белого дома выглядел ослабшим, сообщает газета Daily Mail.
По данным Daily Mail, Байдена видели выходящим после церковной мессы в Уилмингтоне в Делавэре. Он регулярно посещает католическую мессу в своем родном штате.
В субботу в интервью "Би-би-си" Хантер Байден обсудил состояние своего отца и описывал происходящее, как очень печальное зрелище. Он заявил, что рак простаты у бывшего президента США дал метастазы в кости и причиняет ему сильную боль.
На момент выборов в 2020 году Байден был самым пожилым человеком, когда-либо побеждавшим на президентских выборах в США. Его возраст, физическое здоровье и умственные способности вызывали опасения на практически всем его пребывании в должности.
Он и его советники из Белого дома подверглись резкой критике за предполагаемое сокрытие масштабов его проблем со здоровьем, особенно после того, как он был вынужден отказаться от участия в выборах после провальных дебатов со своим будущим преемником Дональдом Трампом, сообщает Associated Press.
В июне Байден присутствовал на открытии президентской библиотеки бывшего президента США Барака Обамы в Чикаго. Байден занимал пост вице-президента при Обаме с 2009 по 2017 год.
Выход мемуаров Байдена, посвященных его президентству, запланирован на 17 ноября, сообщает Reuters.