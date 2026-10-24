"Обернулось против них": Дмитриев отреагировал на провал сговора против России

Глава РФПИ прокомментировал обвинения двум бывшим сотрудникам ФБР "Обернулось против них": Дмитриев отреагировал на провал сговора против России

Москва24 окт Вести.Попытки связать ноутбук сына бывшего президента США с российской операцией по дезинформации не увенчалась успехом. Агентам ФБР, которые пытались таким образом защитить Хантера Байдена, предъявили обвинение.

Так спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал задержание бывших сотрудников ФБР.

Вскрылась дезинформация о предполагаемой "российской дезинформации". Агентам, пытавшимся замять историю о "ноутбуке из ада" Хантера, предъявили обвинения. Сговор вокруг "российской фальсификации" обернулся против них же написал Дмитриев в соцсети X

Еще в 2020 году личный ноутбук Хантера Байдена потерялся в ремонте. Позднее данные с компьютера попали в руки журналистов. Они обнаружили огромное количество компромата, в частности видео с наркотиками, а также переписка, которая доказывает коррупцию и торговлю влиянием отца - Джо Байдена.

Позднее 51 бывший сотрудник разведки США подписал письмо, в котором осуждалось расследование в отношении сына экс-президента, а публикация была названа "российской операцией по дезинформации".