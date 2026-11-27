Москва27 ноя Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал "тайным злом" использование администрацией бывшего президента США Джо Байдена социальных сетей с целью вмешательства в дела других государств.

Дмитриев высказался по этому поводу в соцсети X и приложил к своему посту скриншот электронного письма сотрудника Совета национальной безопасности США от 2022 года.

Тема письма "Синхронизация YouTube и Совета национальной безопасности по России" указывает на использование администрацией Байдена и Агентством США по международному развитию (USAID) социальных сетей и медиаплатформ в качестве оружия для вмешательства в дела других стран и осуществления цензуры. Тайное зло подчеркнул Дмитриев

Он рассказал, что USAID "искупает вину" за прошлые администрации США.

Дмитриев разместил скриншот с главной страницы USAID, где появилось сообщение о том, что предыдущие администрации использовали Агентство США по международному развитию в качестве оружия для продвижения радикальной программы, которая противоречит американским ценностям.