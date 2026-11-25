Москва25 ноя Вести.Агентство США по международному развитию (USAID) "искупает вину" за прошлые администрации США. Такую позицию выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Он опубликовал снимок экрана с главной страницы USAID, где размещено заявление о том, что при предыдущих администрациях Агентство США по международному развитию использовалось как оружие для продвижения радикальной программы, которая противоречит ценностям США. В сообщении на сайте также сказано, что "в интересах прозрачности и подотчетности" на портале публикуются файлы, служебные записки и внутренние данные с подробным описанием действий USAID.

USAID искупает свою вину прокомментировал Дмитриев

Ранее СМИ сообщали, что за семь лет до "евромайдана" в Киеве USAID направило 177,3 миллиона долларов на поддержку украинских "независимых" изданий и "демократических" инициатив.