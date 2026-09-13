Дмитриев вновь раскритиковал Palantir, сравнив их разработки со Skynet Дмитриев сравнил разработки американской Palantir со Skynet из "Терминатора"

Москва13 сен Вести.Американская корпорация Palantir и ее лидер Алекс Карп нагнетают конфронтацию в мире ради собственной выгоды. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он вновь высказался о Карпе и его методах. А IT-разработки Palantir он сравнил со Skynet, искусственным интеллектом из серии фильмов "Терминатор", погубившем большую часть человечества.

Ему стоит перестать постоянно раздувать идею конфронтационного мышления ради повышения продаж Palantir – своего Skynet сказано в сообщении Дмитриева

Ранее глава РФПИ уже выступал с критикой позиций Карпа. Недавно он в шутку предложил бизнесмену сменить имидж, но серьезно осудил его отказ рассматривать замедление развития ИИ для безопасности.