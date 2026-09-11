Главу Palantir вызывают в Раду из-за связей с экс-министром Федоровым

В Раду вызывают разработчика боевых ИИ Алекса Карпа Главу Palantir вызывают в Раду из-за связей с экс-министром Федоровым

Москва11 сен Вести.Генерального директора компании Palantir Алекса Карпа вызывают на заседание временной следственной комиссии Верховной рады Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Парламентарий уточнил, что комиссия хочет выяснить, есть у Palantir планы по финансированию проектов бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

Временная следственная комиссия приглашает на заседание 14 сентября гендиректора Palantir Алекса Карпа. Главный вопрос – сотрудничество с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым написал Гончаренко

Также парламентарий ранее заподозрил Федорова в коррупции, так как экс-чиновник создал собственную компаний, занимающуюся разработкой оборонных технологий.

Ранее журналист Александр Коц обратил внимание, то Palantir, которая занимается созданием боевых ИИ, выбрала себе основного поставщика вычислительных мощностей – компанию Nebius, принадлежащую основателю "Яндекса" Аркадию Воложу. Таким образом, предупредил Коц, западные боевые ИИ могут получить доступ даже не к личным данным россиян, а к их привычкам.