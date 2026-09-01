Федоров нашел инвестора для своей оборонной компании Первым инвестором оборонной компании Федорова станет гендиректор Palantir

Москва1 сен Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что работает над созданием собственной компании в сфере оборонных технологий, и уже нашел первого инвестора.

Федоров встретился с Алексом Карпом, гендиректором Palantir – американской компании, занимающейся сбором информации и развитием искусственного интеллекта в военных целях.

Работаем над созданием собственной компании в сфере оборонных технологий. Первым ключевым инвестором станет Алекс Карп, генеральный директор компании Palantir написал Федоров в своем Telegram-канале

Ранее Федоров в интервью Financial Times заявил, что Украина может оказать США помощь в создании "армии беспилотников" в обмен на ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Для реализации этой инициативы Федоров планировал заручиться поддержкой венчурных инвесторов, частных лиц и американских технологических компаний.