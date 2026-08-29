Москва29 авг Вести.Привлечь потерянное внимание человека, который официально даже успел побыть единственным в мире триллионером, сколотившим состояние на передовых технологиях, Зеленский решил по-пещерному: с помощью взятки. Орден Свободы, который выписали Илону Маску на Банковой за Starlink, – это не только аванс за будущее содействие (киевский режим мечтает получить возможность бить вглубь России), но и страховка в начавшейся на Украине сложной политической игре.

Интрига пока подвисла в воздухе. Маск на награду никак не отреагировал, что само по себе для Зеленского является тревожным знаком. Глава SpaceX давно привык иметь дело не с ним, а с человеком, который все увереннее выглядит его главным конкурентом в борьбе за власть, – экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

У их личного (пусть и онлайн) общения есть точно зафиксированное начало. 26 февраля 2022 года: тогда еще министр цифровой трансформации Федоров бросил миллиардеру вызов в X – мол, пока ты колонизируешь Марс, мы тут отбиваемся. Срочно дай спутниковые терминалы. Маск ответил в тот же день: Starlink активирован. С той поры низкоорбитальная группировка выросла с трех до двенадцати тысяч спутников, а ВСУ до такой степени подсели на инфраструктуру владельца SpaceX, что начали утрачивать пропорции. У тех, кто в Киеве, возникла иллюзия взаимозависимости. Первый раз Маску пришлось возвращать их на землю уже осенью 2022-го, когда он отказался включить покрытие над российским Крымом для атаки морских дронов.

Впрочем, Федорова это словно не коснулось. Уже после своей отставки он не свернул свои контакты, а, наоборот, стал их прокачивать. После провального вояжа в Вашингтон Зеленского, который перед похоронами Грэма выпрашивал у Трампа не только "Пэтриоты", но и данные для целеуказания (Маск, кстати, встречаться наотрез отказался), именно Федоров, используя наработанные связи, попытался уговорить владельца SpaceX.

Еще одна ниточка ведет к компании Palantir и ее главе Алексу Карпу – доктору философии, ученику Хабермаса и торговцу военным ИИ, чей софт, по его же словам, "выводит борьбу с врагом на новый уровень". Впервые Карп попал в Киев еще в июне 2022-го. На той встрече в бункере Зеленского присутствовал тот же Федоров, опекать которого вызвал и главный партнер Карпа по Palantir Питер Тиль. А это уже прямая связка Кремниевой долины с окружением Трампа. Джей Ди Вэнс в 2016-м (после выхода нашумевшей "Деревенской элегии") начинал на позиции младшего инвестора в венчурном фонде Mithril Capital.

Мифрил в "Хоббите" и "Властелине колец" (Толкин – любимый автор Тиля) – редкий металл гномов Мории: легкий как серебро, прочнее закаленной стали, красивый и не тускнеет. Ну а палантиры – так называются кристаллические сферы, сделанные эльфами. То, что получается на выходе, критики при этом все чаще называют "технической цивилизацией Мордора". В конце концов, орки в одной из версий – исковерканные эльфы.

Но это надстройка. Философский базис тут – концепция так называемого "Темного просвещения", чей главный идеолог – Кертис Ярвин. Разочаровавшись в совместимости свободы и демократии, он десятилетиями убеждает читателей, что Америка захвачена "Собором". Некой связкой престижных институтов (включая университеты, крупные медиа и экспертов), которые и формируют политику. Вроде пресловутого дипстейта, не на уровне принятия решений, а на уровне формирования смыслов. И Вэнс, и Маск, и Тиль с Карпом готовы "Собору" противостоять, причем последний наиболее деятельно.

В апреле Palantir опубликовала манифест из 22 пунктов – по сути, конспект книги Карпа "The Technological Republic". К примеру, пункт номер четыре гласит, что жесткая сила, необходимая "свободным" обществам для победы, выше любых моральных аргументов. И в технологическом смысле тоже. Новой атомной бомбой, сверхоружием объявлен искусственный интеллект. Ну а самый большой скандал вызвал пункт 21. Это там, где о том, что одни культуры породили важнейшие достижения, другие остаются неэффективными и регрессивными. Полшага до высшей и низшей расы.

Как раз после этого философ Марк Кекельберг назвал манифест "примером технофашизма", а сам термин прочно вошел в публицистический обиход. Логика проста: если культуры официально делятся на полноценные и второсортные, у элиты появляется негласное разрешение применять к разным людям разные стандарты. То, что нельзя в Вашингтоне и Берлине, можно в Старобельске и Минабе. Удар "Томагавками" по школе для девочек (более 150 погибших, в основном дети) был спланирован с помощью платформы Maven от Palantir с нейромоделью Claude. Глава Anthropic Дарио Амодеи на вопрос об ответственности лишь пожал плечами: это, мол, не нарушает наших "красных линий".

То есть из робингудов, обещавших сделать мир открытым, техноэлита превращается в баронов-разбойников, которые, по меткому выражению автора книги "The Nerd Reich" (можно перевести как "рейх ботаников") Гила Дьюрана, никогда не хотели свергнуть государство – они хотели стать государством. Или даже новым феодалом, которому рано или поздно понадобятся новые вассалы. Награда от Зеленского Маску – это заявка на то, чтобы заветное место не ушло к более понятному для капитанов цифровой эпохи Федорову. Украина же здесь просто испытательный полигон для бета-тестирования промта (то есть нейроинструкции) по созданию отдельно взятого апокалипсиса.

Собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов