Военный эксперт Киселев: предложение Федорова Западу – это не просьба, а сделка

Военный эксперт сравнил экс-министра обороны Украины с торгашом на рынке Военный эксперт Киселев: предложение Федорова Западу – это не просьба, а сделка

Москва1 сен Вести.Заявления бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о готовности помочь США создать армию беспилотников в обмен на ракеты Patriot являются не просьбой, а предложением прямой сделки. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Предлагая западным странам опыт Украины в области применения беспилотников в обмен на ракеты Patriot, Федоров ведет себя как торгаш на рынке, отметил эксперт.

Федоров предлагает себя как уникального специалиста с большим опытом войны на Украине в создании массового применения БПЛА. Он также предлагает в обмен и просит критически важные ракеты системы Patriot. Но это не просьба, а по большому счету предложение прямой сделки сказал Виталий Киселев

Несмотря на успехи в производстве беспилотников, Украина по-прежнему испытывает острую потребность в системах ПВО Patriot, необходимых для защиты энергетической инфраструктуры и военных объектов от российских ракетных ударов, добавил эксперт.

Ранее Федоров в интервью Financial Times заявил о готовности помочь США создать армию беспилотников "особенно в обмен на Patriot". Кроме того, он рассчитывает привлечь американских инвесторов в фонд, специализирующийся на оборонных технологиях.