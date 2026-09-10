Американский боевой ИИ может знать привычки каждого гражданина РФ KP: боевой ИИ мог получить доступ к данным о привычках каждого россиянина

Москва10 сен Вести.Американская компания Palantir, которая занимается разработкой боевого искусственного интеллекта, выбрала себе главного поставщика вычислительных мощностей. Им станет амстердамская компания Nebius, созданная основателем "Яндекса" Аркадием Воложем. Об этом пишет специальный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Журналист обратил особое внимание на то, что ранее Волож и его команда имели доступ даже не к личным данным почти каждого россиянина, а буквально к их привычкам.

Он и уехавшая с ним из России часть команды когда-то имели доступ и к картам с точностью до подъезда и шлагбаума, и пробкам, то есть живой картине того, как страна ездит и куда, и к такси с историями маршрутов, и к доставке еды и товаров: адреса, объемы, время. Поиск с миллиардами запросов, по которым видно, чем страна живет каждый день поясняет Коц

По мнению спецкора, таким образом в распоряжении боевого ИИ может появиться буквально модель того, как "дышит Россия".

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров предоставил документ, согласно которому изначально спецслужбы Украины хотели использовать технологии Palantir для сбора данных о "военных преступлениях". Однако в реальности начали применять боевой ИИ для ударов по гражданским объектам РФ.