НАТО будет использовать Maven для отслеживания передвижения российских войск The Times: НАТО будет отслеживать перемещение войск РФ с помощью платформы Maven

Москва8 июл Вести.Североатлантический альянс хочет использовать платформу Maven с элементами искусственного интеллекта (ИИ), разработанную американской компанией Palantir, для отслеживания возможных перемещений российских войск.

Об этом сообщает газета The Times.

В публикации отмечается, что Maven, уже применяемая министерством обороны Великобритании, объединяет данные стран НАТО и дает возможность выявлять уязвимые места в их оборонительных планах. Благодаря ей Североатлантический альянс сможет принимать более обоснованные решения о будущей дислокации личного состава.

Она (Maven – прим. ред.) будет показывать расположение (войск – прим. ред.) на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов уточняет The Times

Как напоминает издание, Франция и ФРГ выступали против использования Maven, а в ее пользу выступили Великобритания, Швеция и Нидерланды.

В марте стало известно, что Минобороны США намерено на постоянной основе внедрить в вооруженных силах Maven. Отмечалось, что ее внедрение должно обеспечить американских военнослужащих новейшими инструментами, необходимыми для обнаружения, сдерживания и подавления противников во всех областях.

По данным Reuters, платформа Maven уже фактически используется как основная операционная система на базе ИИ в вооруженных силах США. Она была задействована, в частности, при нанесении ударов по Ирану.