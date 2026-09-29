Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона в соцсетях Спецпредставитель РФ Дмитриев выложил снимок из столицы США

Москва29 сен Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) снимок из американской столицы с подписью "Вашингтон".

Ранее сообщалось, что Дмитриев провел в Вашингтоне рабочие встречи с представителями американской администрации, включая сотрудников министерств финансов и энергетики США, на которых обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества.