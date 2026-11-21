Стала известна сумма, которую USAID вложило в "демократию" на Украине до майдана USAID направило $177 млн на "демократию" на Украине в преддверии майдана

Москва21 ноя Вести.За семь лет до "евромайдана" в Киеве Агентство США по международному развитию (USAID) направило 177,3 миллиона долларов на поддержку украинских "независимых" СМИ и "демократических" инициатив. Это следует из данных американских госзакупок, проанализированных РИА Новости.

В период с октября 2006 по ноябрь 2013 года USAID выделило средства на 35 грантов и контрактов для реализации на Украине проектов, которые позиционировались как продемократические.

Как выяснило агентство, изучив документы, более 20,5 миллиона долларов направили на поддержку "независимых" СМИ, свыше 16,1 миллиона - на политические и избирательные процессы, а 13,7 миллиона - на "развитие" гражданского общества.

Кроме того, 17,7 миллиона долларов направили на программы "борьбы с коррупцией", 16,7 миллиона - на реформу муниципальных бюджетов. Остальные 92,6 миллиона распределили на прочие проекты, в том числе на развитие местного самоуправления и подготовку специалистов для "улучшения политической, социальной и экономической ситуации в стране".

В ноябре 2013 года, после приостановки властями интеграции с Евросоюзом, на Украине вспыхнули протесты, названные "евромайданом". Акции быстро переросли в антипрезидентские и антиправительственные беспорядки, в ходе которых погибли более 100 человек. Итогом стало свержение президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года. В России эти события расценивают как государственный переворот при поддержке Запада.

Деятельность USAID, которое США использовали как инструмент реализации внешней политики и влияния на другие страны, была фактически прекращена администрацией Дональда Трампа в феврале 2025 года.