США не направили Украине $64,96 млрд из одобренного финансирования

Вашингтон не направил Киеву почти $65 млрд США не направили Украине $64,96 млрд из одобренного финансирования

Москва13 ноя Вести.Соединенные Штаты не направили киевскому режиму почти 65 миллиардов долларов из выделенных Украине средств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад аудиторов Пентагона, Госдепартамента и агентства по международному развитию (USAID) для Конгресса США.

По состоянию на 30 сентября 64,96 миллиарда долларов оставались доступными для возможного дальнейшего выделения говорится в материале

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что помощь Вашингтона Киеву заметно снизилась при президенте США Дональде Трампе.

Между тем самый американский лидер заявил, что военная помощь США Украине привела только к горю, смертям и огромным финансовым потерям.