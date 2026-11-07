Украина ожидает от Запада в 2027 году 89 млрд долларов прямой и военной помощи

ТАСС: Киев планирует получить от Запада 89 миллиардов долларов помощи Украина ожидает от Запада в 2027 году 89 млрд долларов прямой и военной помощи

Москва7 ноя Вести.Украинские власти рассчитывают получить от западных спонсоров в 2027 году помощь на общую сумму в 89 миллиардов долларов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

Согласно документам регулятора, речь идет о 52 миллиардах долларов прямой бюджетной поддержки и еще 37 миллиардах долларов – по оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan.

В Нацбанке Украины отметили, что "внешняя помощь "остается критически важной".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал на то, что Украина "недополучила" от США 16 миллиардов долларов помощи, ранее обещанной Вашингтоном. Он заявило, что Киев будет "бороться" за эти деньги, а также пообещал "поработать" над новым пакетом помощи от Белого дома.