Москва26 сен Вести.Администрация президента США Дональда Трампа направит на помощь киевскому режиму 400 миллионов долларов, которые Конгресс выделил на эту цель в конце 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Эти средства стали предметом споров Белого дома с Конгрессом, поскольку его представители критиковали Министерство войны США за неиспользование этих денег для помощи Киеву, добавили журналисты.

Администрация Трампа взяла на себя юридические обязательства израсходовать почти все 400 миллионов долларов, которые Конгресс выделил в конце прошлого года на военную помощь Украине… На начало этой недели 307 миллионов долларов из 400 миллионов, выделенных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), уже были зарезервированы, а администрация [США] планирует оформить обязательства на оставшиеся 93 миллиона долларов до конца финансового года 30 сентября говорится в публикации

Один из собеседников агентства уточнил, что ракеты для комплексов Patriot в этот пакет военной помощи не входят.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что якобы получил от Дональда Трампа обещание на передачу Киеву лицензии на производство ракет для Patriot.