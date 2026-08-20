Бывший сотрудник "Моссада" займется поиском пропавших денег для Украины IO: экс-сотрудника "Моссада" привлекли искать пропавшие деньги на помощь Киеву

Москва20 авг Вести.США и Евросоюз привлекли бывшего сотрудника израильской разведки "Моссад" к расследованию пропажи денег, выделенных на военную помощь Киеву, пишет портал Intelligence Online.

По данным портала, усилия США и ЕС по отслеживанию выделенных для Киева денег активизировались.

Одна из мер включает привлечение сотрудника израильской разведки для помощи в поиске пропавших средств говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Украина надеется получить от Запада более 100 млрд долларов поддержки в 2026-2027 годах.

Газета Guardian писала, что киевскому режиму в 2026 и 2027 годах понадобится порядка 136 миллиардов евро для поддержания функционирования государства и финансирования обороны, иначе Украина рискует обанкротиться.